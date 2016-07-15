Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала акции в местные исполнительные органы поступило 427 заявлений на сумму около 3 млрд тенге, из них легализовано 292 объекта на общую сумму 2 миллиарда тенге. - За истекший период было легализовано 2 квартиры и 1 жилой дом, расположенный в Российской федерации на сумму 7,8 млн тенге. Что касается легализации денежных средств, то на сегодняшний день через банки второго уровня были открыты текущие счета по 23 физическими лицами на сумму 1 миллиард тенге, - сообщил руководитель управления государственных услуг ДГД ЗКО Тимур ТУЛЕПОВ. К слову, в 2015 году в Западно-Казахстанской области было легализовано имущество на 1,6 млрд тенге.