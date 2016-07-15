Жительница Уральска по имени Галина выловила необычного черного червя в реке Кушум 11 июля. - Когда я его увидела, то хотела раздавить ногой. Когда я наступила на него и вдавила его в грязь, он быстро выбрался на поверхность. Тогда я с помощью палки, на которую он намотался как проволока, положила в бутылку. На следующий день я пошла в СЭС, чтобы узнать, опасен ли этот червь для человека. Однако там мою находку не приняли и отправили в другую лабораторию, где на червя даже не стали смотреть, - заявила Галина. Стоит отметить, что это черный тонкий червь длиной около 50 сантиметров. В интернете мы нашли похожего червя которого называют "Конский волос". По описанию, он проживает в пресных водоемах и безвреден для человека.N85_Im2-4Ko