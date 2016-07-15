Сегодня мы беседуем с директором консультационно-образовательного центра "Рост" Айнаш Кенжегалиевой. - Добрый день, Айнаш Магжановна! Расскажите, чем сейчас занята команда образовательного центра «Рост», что нового вы предлагаете своим слушателям? - Здравствуйте! Если говорить о повседневной работе, то это курсы английского языка для всех желающих по всем уровням. Не так давно у нас завершили курсы английского языка преподаватели колледжа нефти и газа и музыкального колледжа. В сентябре мы будем объявлять новый набор для преподавателей школ и колледжей. Как обычно летом у нас много помощников из числа волонтеров. Уже второй год курсы для малышей и тинейджеров помогает проводить ученик американской школы (штат Пенсильвания) Данила Тараканов. Его активное участие на занятиях помогает слушателям преодолеть разговорный барьер и узнать много полезного и интересного о жизни своих сверстников в США. Если среди читателей сайта есть подписчики нашего инстаграма,то они, наверняка, оценили по красочным фотографиям, как полноценно учится и отдыхает наша группа от образовательного центра в Летнем Лагере при Американском университете в Болгарии. IMG_7089 Что касается новшеств, то месяц назад мы заключили партнерское соглашение с RIT ( Rochester Institute of Technology, USA). Филиал этого топового американского университета находится в Дубае, здесь абитуриентам предлагаются программы бакалавриата и магистратуры. Специальности предлагаются самые разные: менеджмент, информационная безопасность, инжиниринг, компьютерные технологии и т.д. Диплом американский и для казахстанцев есть частичные гранты. Цена обучения дешевле в два раза, чем в Штатах. - Лето уже подходит к своей середине. Есть ли у вас еще летние программы для школьников и студентов? - Как правило, летними программами мы занимаемся с ранней весны. Но желающие могут успеть, если поторопятся на проект International Leadership English Program в Американском Университете в Болгарии. Проект двухнедельный, рассчитан на студентов и преподавателей, желающих продвинуть свой разговорный английский и лидерские качества. Так что, желающие могут звонить к нам по телефонам: 54-71-04, 8-701-482-04-70, у нас есть еще 4 места. IMG_7236 - Какие планы у образовательного центра «Рост» на будущее? - Мы будем продолжать консультировать желающих по поступлению в международные университеты, готовить абитуриентов, проводить курсы подготовки к сдаче международных тестов IELTS, TOEFL. Осенью будем проводить серию презентаций университетов-партнеров в образовательном центре «Рост». В октябре месяце планируем начать очередной набор студентов на программу культурного обмена “Work and Travel” в США. Также с нашим британским партнером планируем провести Зимнюю Школу в январе 2017 году для старшеклассников, желающих поступить за рубеж. Приглашаем всех желающих в оставшееся летнее время заняться английским языком вместе с нами!

ул. А. Кердери, 174 (бывш. ул. Сурова) Тел. 54-71-04, 8-701-482-04-70 e-mail: [email protected]

