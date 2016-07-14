Фото Ануара Абилгазиева Бывший аким Атырау Нурлыбек Ожаев покинул пост в связи с переходом на другую работу. Серик Шапкенов родился в п. Каратобе, Каратюбинского района ЗКО. Закончил Западно-Казахстанский государственный университет, специальность "Экономист-математик". 2000-2001 г.г. - преподаватель Западно-Казахстанского государственного университета; 2001-2002 г.г. - ведущий специалист фонда охраны окружающей среды акима Западно-Казахстанской области, ведущий специалист дирекции природопользования акима Западно-Казахстанской области; 2002-2006 г.г. - ведущий, главный специалист управления финансов акима Западно-Казахстанской области; 2006-2007 г.г. - начальник отдела департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, начальник отдела, заместитель директора департамента сельского хозяйства Западно-Казахстанской области; 2007 г. - заместитель начальника управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области; 2009-2012 г.г. - начальник управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области; 2012 г. - заместитель акима Западно-Казахстанской области; 2012 г. - первый заместитель акима Западно-Казахстанской области; 2015 г. - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.