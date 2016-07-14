Очередной рейд по выявлению нитратов прошел на излюбленных местах торговцев: Самарской трассе, напротив рынка «Ел Ырысы», где из года в год можно наблюдать одну и ту же картину – фуры, забитые арбузами, и чуть поодаль - расставленные палатки. На солнцепеке небольшой горкой лежали арбузы и дыни. - Мы часто проводим рейды по устранению незаконной торговли совместно с представителями управления по защите прав потребителей Уральска, - говорит заместитель руководителя отдела предпринимательства г. Уральска Ерболат ЕСБУЛСИНОВ. – Проводим разъяснительную работу, что такая торговля незаконна, но тем не менее, торговцы не желают мириться и возвращаются на свои места. Первой точкой проверки стали торговцы на Самарской трассе, которые сразу же ринулись отстаивать свои права. - Мы берем арбузы с фур оптом, которые стоят тут же на трассе, они нам никаких сертификатов и бумаг на руки не дают, - говорит одна из продавщиц, не пожелавшая назвать свое имя. – А дыни мы тоже покупаем оптом, но с фур, которые приезжают на центральный рынок. Мы и сами едим эти арбузы, пока все живы и никто не отравился. Между тем, как показали первые пробы, в арбузах и дынях содержание нитратов превышало норму в несколько раз. - В норме содержание нитратов в арбузе не должно превышать 60, а в мы выявили 251, в дынях норма 90, а на поверку содержания нитрата - 203, - говорит руководитель отдела управления по защите прав потребителей Уральска Ментай СУЛТАШЕВА. - Мы хотим донести до наших горожан, что покупать ранние арбузы и дыни, которые сейчас продают на стихийных рынках, опасно. Покупайте продукты только в специально установленных местах, где идет проверка и соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. А также каждый покупатель имеет право требовать от продавца фитосанитарный сертификат на продукцию, выращенную в Казахстане или декларацию, если эти продукты были привезены из других стран. Как объяснили лаборанты из управления по защите прав потребителей Уральска, самое большое количество нитратов находится в кожуре бахчевых, то есть чем дальше от корочки, тем безопаснее мякоть. Так, анализ экспресс-методом показал, что в арбузной мякоти обнаруживается незначительное превышение нитратов, а вот в дыне их оказалось не так мало – 151 мг при норме в 90 мг на килограмм. Со слов специалистов, чтобы не отравиться покупным арбузом или дыней, нужно есть мякоть как можно дальше от корочки. Также превышение нитратов были обнаружены на фурах, которые продавали арбузы оптом, но при этом предприниматели смогли предъявить необходимый сертификат и накладные. - Мы привезли арбузы из Туркестана и торгуем ими уже не первый год, - говорит предпринимательница Роза. – Документы у нас все в порядке, получили их у себя в области. Но если на Самарской трассе торговцы вели себя спокойно и пытались вступить в диалог с представителями власти, то на Желаевской трассе торговцы, едва завидев людей «в белых халатах» возле первой торговой точки, тут же как по команде стали прятать арбузы в кустах на обочине, наивно полагая, что их не заметят. Тем не менее, лаборанты заставили коммерсантов достать спрятанные арбузы и провели анализ. Результат был таким же, как и везде - огромное превышение количества нитратов.