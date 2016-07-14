Иллюстративное фото с сайта eurasianlaw.kz Такие данные были озвучены сегодня, 14 июля, на брифинге в департаменте национального бюро по противодействию коррупции За 6 месяцев этого года в производство поступило 287 уголовных дел, 107 из них относятся к категории коррупционных преступлений, более трети являются тяжкими преступлениями. Согласно анализу, наибольшее количество коррупционных преступлений, совершается по фактам злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки. В пресс-службе антикоррупционной службы сообщили, что выявлено 8 фактов вмешательства должностных лиц в деятельность предпринимателей, совершенных 4 должностными лицами. - Так, приговором суда г. Уральска признана виновной в совершении преступления заместитель руководителя РГУ «Уральское городское управление по защите прав потребителей» Динара Казиева, которая получила взятку от директора ТОО «Атаба Уральск» за непривлечение к административной ответственности и общее покровительство. Ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 450 000 тенге с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственных органах, - сообщили в пресс-службе национального бюро по потиводействию коррупции ЗКО. - В настоящее время в суде рассматриваются уголовные дела в отношении руководителя отдела одного из государственных учреждений, который, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно вмешиваясь в предпринимательскую деятельность, путем оказания давления на подконтрольных ему субъектов предпринимательства получал на безвозмездной основе материальные ценности. Еще одной сферой, в которой присутствуют коррупционные риски, является правоохранительная деятельность. За 6 месяцев к уголовной ответственности привлечено 8 сотрудников правоохранительных органов. Осуждено - 5 лиц. С начала года за получение взяток осуждено 3 сотрудника дорожной полиции, которым назначено наказание в виде штрафа кратного размерам взяток с конфискацией имущества и пожизненного лишения права занимать должности в государственных органах. Кроме того, выявлено 11 преступлений по фактам нарушений государственных программ, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Так, в ходе отслеживания бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ, департаментом были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии прекращены в связи с примирением сторон и возмещением причиненного ущерба (по нереабилитирующим основаниям). К примеру, прекращено уголовное дело в отношении директора ТОО "Анаконда" Зинченко А.Н., который причинил имущественный ущерб государству путем завышения стоимости выполненных работ по текущему ремонту моста п.Факел, Зеленовского района, выполненного в рамках государственной программы «Развитие регионов». Ущерб в сумме 1 890 800 тенге возмещен. В антикоррупционной службе отметили, что при выявлении факта коррупционного правонарушения нужно обращаться в департамент по противодействию коррупции с заявлением или по номеру телефона: 98-47-20. В административных зданиях департамента и межрайонного управления по Бурлинскому региону установлены ящики приема жалоб и обращений от населения. Кроме того, ежедневно ведется запись граждан на прием к руководству департамента. Также сообщить информацию о фактах коррупции Вы можете по единому номеру Call-центра антикоррупционной службы – 1424. Звонок по Казахстану бесплатный.