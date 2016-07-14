В этом году ремонт проходит в СОШ №36, 39 и 2. На ремонт школы №36 из бюджета выделено 111 миллионов тенге, на СОШ №39 - 107 миллионов тенге. Ремонт школы №2 производится за счет средств недропользователя. Выделено 390 миллионов тенге.

Сегодня, 14 июля, глава города посетил школы, в которых в этом году проходит капремонт. Это СОШ №36, 39 и 2. В СОШ №36 в районе "Универмага" подрядчики выполнили работу на 40%. К ним у градоначальника претензий не было. А вот в школе №39 аким сделал подрядчику замечания, что полы в некоторых кабинетах неровные, к тому же электричество проходит рядом с санузлом. Он потребовал, чтобы подрядчик устранил эти замечания. Работы там выполнены на 60%. - Капремонт производится по графику, - сообщил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. - Первая задача у нас - провести капремонт школ, а вторая - трудоустройство. На этих объектах у нас задействованы люди, которые стоял на учете в центре занятости. Я уже говорил о замеченных мною недочетах в школе №39. Подрядчик устранит это. Планируется закончить ремонт в школах к 1 сентября. Также аким города сообщил, что ежедневно выезжает на дорогу №3, ремонт которой производит ТОО "Балтемен". - Как я уже говорил, на эту компанию мы подаем в суд. Однако после совещания, они увеличили темп работ, - пояснил аким города. - Ежедневно я выезжаю на эту дорогу и лично контролирую весь процесс. Темп работ не должен повлиять на качество.