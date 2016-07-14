Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ведущего специалиста УВД Г. Уральск Айнур ДАУЛЕТОВУ. IMG-20160713-WA0002 - Водитель "ВАЗ-2109" вечером 13 июля сам явился в полицию. Сейчас он водворен в ИВС г. Уральск, - сообщила Айнур ДАУЛЕТОВА. Напомним, 13 июля в 6 часов утра на ул. Ружейникова "ВАЗ-2109" врезался в стоящий на обочине "УАЗ". В результате столкновения погиб пассажир "ВАЗ-2109". Водитель легкового авто скрылся с места происшествия.