Иллюстративное фото из архива "МГ" На АЗС "Нефтэк", что находится на ул. С.Датова, заправщик пояснил, что литр газа стоит 50 тенге, и отпускается он в любом объеме. Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурат БАЙМЕНОВ сообщил, что АЗС имеет право отпускать газ по этой цене. - Они могут продавать газ по 50 тенге и по 60, если захотят. Эта АЗС не входит в перечень субъектов, регулируемых ДАРЕМ ЗКО, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. - Газ на заправках ТОО "Тауекел" и "Алау" отпускается по 39 тенге за литр, как и раньше. И "Нефтэк", И ТОО "Алау", и ТОО "Тауекел" берут газ с завода на Чинаревском месторождении, то есть качество у него одинаковое. Нехватки не должно быть, так как вчера АГЗС получили по две машине газа. Мурат БАЙМЕНОВ объяснил также, что перебои с поставкой газа возникают из-за ремонта дороги Уральск-Кирсаново.