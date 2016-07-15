На АЗС "Нефтэк" газ стоит 50 тенге за литр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" На АЗС "Нефтэк", что находится на ул. С.Датова, заправщик пояснил, что литр газа стоит 50 тенге, и отпускается он в любом объеме. Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурат БАЙМЕНОВ сообщил, что АЗС имеет право отпускать газ по этой цене. - Они могут продавать газ по 50 тенге и по 60, если захотят. Эта АЗС не входит в перечень субъектов, регулируемых ДАРЕМ ЗКО, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. - Газ на заправках ТОО "Тауекел" и "Алау" отпускается по 39 тенге за литр, как и раньше. И "Нефтэк", И ТОО "Алау", и ТОО "Тауекел" берут газ с завода на Чинаревском месторождении, то есть качество у него одинаковое. Нехватки не должно быть, так как вчера АГЗС получили по две машине газа. Мурат БАЙМЕНОВ объяснил также, что перебои с поставкой газа возникают из-за ремонта дороги Уральск-Кирсаново.