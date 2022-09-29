Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации ТОО «Батыс су арнасы», из-за аварии на водопроводе временно прекращается подача воды в частные дома по улице Ескалиева, Короленко и 8 Марта. Без воды остаются жители 100 частных домов. Время проведения работ - до 18:00 29 сентября. Ещё одна авария произошла по улице Брусиловского на пересечении с улицей Жумабаева, в следствие которой приостановлена подача холодной воды жителям частного сектора по улицам Аймауытова, Дулатова, Жумабаева, Жумалиева и часть улицы Тынышбаева. Также без водоснабжения осталась СОШ №38. Последствия обещали устранить до 18:00 сегодняшнего дня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.