Правда, делать на мусоре деньги актюбинцы не спешат. По словам горожан, дело грязное, а стоит копейки. Вторсырье принимают килограммами. Кило картона – 8 тенге, бутылок – 2 тенге, баклашек и пакетов - 20 тенге, мешков – 4 тенге. Сам пункт приема находится на отшибе, в районе дач на окраине Актобе. По словам приемщика Данияра, за неделю как пункт открыли, к ним ни кило вторсырья еще не поступило. - Чтобы заработать какие-то деньги, надо отходы сдавать "ГАЗелями", - говорит он. – Но таких еще не было. Отходы – пластик и полиэтилен - год назад начали собирать на свалочном полигоне Актобе. ТОО «Союз Грант» открыло здесь сортировочный комплекс. Производительность - 200 тысяч тонн мусора в год. Отобранный мусор предприятие отправляет в Россию, его там используют как сырье. «Союз Грант» поставил во дворах многоэтажек отдельные контейнеры для пластиковой тары. Горожане привыкают сортировать мусор. Вот только меньше его не становится.