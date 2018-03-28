Жители Атырау почтили память погибших в Кемерово (видео)

До поздней ночи люди шли к вечному огню в парк Победы, неся игрушки, цветы и свечи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вечером 27 марта совершенно внезапно и молниеносно по всем социальным сетям разлетелось сообщение с призывом собраться в 20.00 в парке Победы у вечного огня, чтобы почтить память погибших в страшной трагедии, произошедшей в Кемерово. - Друзья, знакомые и просто неравнодушные жители города Атырау. Произошла страшная трагедия, погибли люди и очень много невинных детей. Давайте не останемся в стороне и вместе помолимся за души погибших. Можно принести свечи, игрушки цвет