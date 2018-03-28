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Социум

Жители Атырау почтили память погибших в Кемерово (видео)

До поздней ночи люди шли к вечному огню в парк Победы, неся игрушки, цветы и свечи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вечером 27 марта совершенно внезапно и молниеносно по всем социальным сетям разлетелось сообщение с призывом собраться в 20.00 в парке Победы у вечного огня, чтобы почтить память погибших в страшной трагедии, произошедшей в Кемерово. - Друзья, знакомые и просто неравнодушные жители города Атырау. Произошла страшная трагедия, погибли люди и очень много невинных детей. Давайте не останемся в стороне и вместе помолимся за души погибших. Можно принести свечи, игрушки цвет
gorod
Жители Атырау почтили память погибших в Кемерово (видео)
До поздней ночи люди шли к вечному огню в парк Победы, неся игрушки, цветы и свечи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вечером 27 марта совершенно внезапно и молниеносно по всем социальным сетям разлетелось сообщение с призывом собраться в 20.00 в парке Победы у вечного огня, чтобы почтить память погибших в страшной трагедии, произошедшей в Кемерово. - Друзья, знакомые и просто неравнодушные жители города Атырау. Произошла страшная трагедия, погибли люди и очень много невинных детей. Давайте не останемся в стороне и вместе помолимся за души погибших. Можно принести свечи, игрушки цветы, - говорилось в сообщении, распространяемом в социальных сетях. В течение нескольких часов до самого позднего вечера жители Атырау несли к стене памяти игрушки, цветы, свечи. Наравне со взрослыми своих самых любимых кукол и мишек  не переставали нести и маленькие жители Атырау, ведь из 64 погибших при пожаре в Кемерово был 41 ребенок. У вечного огня все собравшиеся организовали круг, кто-то не скрывал слез, кто-то молился за упокой душ погибших, кто-то просто молча смотрел на полыхавшее пламя. - Это наше общее горе, эта трагедия могла произойти в любой стране и в любом городе, у нас тоже есть дети, я даже не представляю, как дальше жить, если с ними случится что-то подобное, - рассказал житель г.Атырау  Павел КОЛЕСНИКОВ. Отметим, что подобные акции прошли практически во всех городах Казахстана.
kNa5dJkWiuc Алия ЖАМИТОВА
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