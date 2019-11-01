Жители Атырау подарили чемпионам мира скакунов

30 октября в Атырау приехали чемпионы "FIGHT NIGHTS GLOBAL" Жалгас Жумагулов и чемпион М-1 Global Сергей Морозов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Чемпионы встретились со своими болельщиками в спортивном комплексе "Жайык". В ходе встречи спортсмены поблагодарили жителей Атырау за гостеприимство. - Каждый наш визит в Атырау проходит на высшем уровне. Спасибо организаторам за сегодняшнюю встречу с болельщиками. Когда знаешь, что есть такая мощная поддержка в родной стране, еще больше веришь в победу, - рассказал Сергей Морозов. В продолжении встречи чемпионы пообщали