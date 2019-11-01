Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители Атырау подарили чемпионам мира скакунов

30 октября в Атырау приехали чемпионы "FIGHT NIGHTS GLOBAL" Жалгас Жумагулов и чемпион М-1 Global Сергей Морозов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Чемпионы встретились со своими болельщиками в спортивном комплексе "Жайык". В ходе встречи спортсмены поблагодарили жителей Атырау за гостеприимство. - Каждый наш визит в Атырау проходит на высшем уровне. Спасибо организаторам за сегодняшнюю встречу с болельщиками. Когда знаешь, что есть такая мощная поддержка в родной стране, еще больше веришь в победу, - рассказал Сергей Морозов. В продолжении встречи чемпионы пообщали
Дана Рахметова
Жители Атырау подарили чемпионам мира скакунов
30 октября в Атырау приехали чемпионы "FIGHT NIGHTS GLOBAL" Жалгас Жумагулов и чемпион М-1 Global Сергей Морозов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
Чемпионы встретились со своими болельщиками в спортивном комплексе "Жайык". В ходе встречи спортсмены поблагодарили жителей Атырау за гостеприимство. - Каждый наш визит в Атырау проходит на высшем уровне. Спасибо организаторам за сегодняшнюю встречу с болельщиками. Когда знаешь, что есть такая мощная поддержка в родной стране, еще больше веришь в победу, - рассказал Сергей Морозов. В продолжении встречи чемпионы пообщались с болельщикам , ответили на их вопросы и поделились планами на будущее. - У меня завершился контракт с FIGHT NIGHT, на следующий год планирую выйти драться на ринг UFC, - рассказал Жалгас Жумагулов. В завершении встречи жители Атырау посадили чемпионов на лошадей. Отметим, что 19 октября в г.Сочи Жалгас Жумагулов победил в боях по смешанным единоборствам россиянина Али Багаутдинова. Таким образом, он сохранил титул чемпиона FIGHT NIGHTS GLOBAL. В свою очередь Сергей Морозов вышел на ринг с американцем Джошем Реттингхаусом, где одолел противника. Общим решением судей Сергей Морозов защитил титул бойца по версии М-1 Global. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article