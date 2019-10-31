Жители Атырау возмущены новым видом старейшего фонтана

В конце лета власти закрыли старейший в городе фонтан "Три грации", возведенный в середине прошлого века, на реставрацию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Горожане встали горой на защиту раритета. Власти пообещали фонтан не трогать, но добавить элементы современности. И вот фонтан был открыт после ремонта и атыраусцы увидели рядом выросший новый фонтан "Одуванчики". В итоге "Три грации" выглядят убого и непрезентабельно, про "одуванчики" у горожан и вовсе нет слов. Сейчас старожилы Атырау постят фото прежнего фонтана и надеются, что власти решат проблему нахождения нелепых одуванчик