Жители аварийного дома в Уральске зашивают потолок, чтобы он не обвалился

Аварийный дом №17 по улице 2-ой километр был построен 66 лет назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ветхий 8-квартирный дом №17 по улице 2-ой километр был признан аварийным 2010 году. Жители этого дома говорят, что условий для проживания в нем нет. Там нет горячей воды, постоянно забита канализация, зимой люди обогреваются газом, потому что отопление здесь чуть теплые, а также сквозные щели в стенах. Несмотря на многочисленные обращения жильцов к властям, решить проблему пока не удается. По словам жительницы аварийного дома Натальи АКУНИШНИКОВОЙ, она живет здесь около 40 лет. - С к