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Происшествия Социум

Жители аварийного дома в Уральске зашивают потолок, чтобы он не обвалился

Аварийный дом №17 по улице 2-ой километр был построен 66 лет назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ветхий 8-квартирный дом №17 по улице 2-ой километр был признан аварийным 2010 году. Жители этого дома говорят, что условий для проживания в нем нет. Там нет горячей воды, постоянно забита канализация, зимой люди обогреваются газом, потому что отопление здесь чуть теплые, а также сквозные щели в стенах. Несмотря на многочисленные обращения жильцов к властям, решить проблему пока не удается. По словам жительницы аварийного дома Натальи АКУНИШНИКОВОЙ, она живет здесь около 40 лет. - С к
Кристина Кобина
Жители аварийного дома в Уральске зашивают потолок, чтобы он не обвалился
Аварийный дом №17 по улице 2-ой километр был построен 66 лет назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ветхий 8-квартирный дом №17 по улице 2-ой километр был признан аварийным 2010 году. Жители этого дома говорят, что условий для проживания в нем нет. Там нет горячей воды, постоянно забита канализация, зимой люди обогреваются газом, потому что отопление здесь чуть теплые, а также сквозные щели в стенах. Несмотря на многочисленные обращения жильцов к властям, решить проблему пока не удается. По словам жительницы аварийного дома Натальи АКУНИШНИКОВОЙ, она живет здесь около 40 лет. - С каждым годом становится только хуже. Стены дома рушатся, обваливается потолок. Зимой мерзнем. Построение настолько старое, что тут невозможно вывести тараканов, создается ощущение, что они живут в стенах этого дома. К тому же без конца появляются мыши, - рассказала Наталья. А вот соседка Натальи Анна ФЕДЯЕВА пожаловалась на то, что им пришлось в буквальном смысле зашивать потолок, иначе он обрушился бы на них. - Деваться некуда, натянули потолок, чтобы хоть как-то остановить обрушение штукатурки, а тут начали валиться кирпичи, кладка, и рвать его, конечно, выбора нет, пришлось его зашить. Одно окно в квартире совсем перекосило, и никакой ремонт не помогает, его я закрыла шифоньером. У меня четверо детей, и жить тут крайне опасно, но переехать и купить другое жилье у нас нет возможности, - рассказала Анна ФЕДЯЕВА. Жители рассказали, что стяжку фасада им сделали уже лет 5 назад, однако это не останавливает дом от разрушений. По словам заместителя руководителя ЖКХ и ЖИ г.Уральск Миржана НУРТАЗИЕВА, дом на самом деле признан аварийным, и с 2014 года они ведут над ним контроль. - Четыре года назад мы хотели снести этот дом и построить там пятиэтажку по программе ГЧП. На это согласились жители домов №16, №17 и №14. А вот жители дома №13 отказались. Хотя на тот момент у застройщика проект был готов. В этом году хотим продолжить работу в этом направлении и в скором времени начнем переговоры с жителями  и застройщиками, - пояснил Миржан НУРТАЗИЕВ.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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