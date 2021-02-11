Поликлиника и супермаркет в этом микрорайоне находятся в одном здании. - Это наша поликлиника в мкр. Нурсая. Неужели в нашем мкр. Нурсая нет отдельного здания? Или хотя бы можно сделать отдельный вход для пациентов?, - написала в соцсети пользователь nurzilia, снабдив публикации фотоснимками. К ее посту последовало немало комментариев, которые написали, скорее всего, пациенты этой поликлиники, которым также создавшаяся ситуация очень неудобна. В облздраве сообщили, что согласно постановлению санврача региона, здание супермаркета открывалось с 9.00. Вчера, 10 февраля, санврач издал новое постановление, со смягчающими мерами, поэтому супермаркет и в том числе поликлиника будут открыты с восьми утра. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.