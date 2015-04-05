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Жители отдаленного острова на Мальдивах видели пропавший MH370

О новой версии исчезновения пассажирского лайнера авиакомпании Malaysia Airlines, который летел по маршруту Куала-Лумпур - Пекин и пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года, написало издание The Weekend Australian, сообщает Daily Mail. © Getty Images По информации австралийского издания, жители острова Кудахувадхоо на атолле Дхаалу на Мальдивах видели утром 8 марта прошлого года "низколетящий аэробус". Представители небольшой местной общины рассказали, что самолет летел настолько низко, что они ясно могли различить красные и синие полосы на корпусе воздушного судна. При этом очевидцы, отмечае
Marat
Жители отдаленного острова на Мальдивах видели пропавший MH370
О новой версии исчезновения пассажирского лайнера авиакомпании Malaysia Airlines, который летел по маршруту Куала-Лумпур - Пекин и пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года, написало издание The Weekend Australian, сообщает Daily Mail.
© Getty Images
© Getty Images
 © Getty Images По информации австралийского издания, жители острова Кудахувадхоо на атолле Дхаалу на Мальдивах видели утром 8 марта прошлого года "низколетящий аэробус". Представители небольшой местной общины рассказали, что самолет летел настолько низко, что они ясно могли различить красные и синие полосы на корпусе воздушного судна. При этом очевидцы, отмечает издание, дали официальные показания в полиции, подписав соответствующие документы.
Остров Кудахувадхоо находится в Индийском океане. © theaustralian.com.au
Остров Кудахувадхоо находится в Индийском океане. © theaustralian.com.au
 Остров Кудахувадхоо находится в Индийском океане. © theaustralian.com.au "Я очень хорошо помню тот день. Стояла ясная погода. Надо мной очень низко пролетел большой самолет. Был ли это малайзийский лайнер, мне неизвестно", - вспоминает 34-летний Ахмед Шиям. "Это был самый большой самолет, который я когда-либо наблюдал на этом острове. Я видел фотографии пропавшего лайнера и уверен, что именно он пролетал здесь в то утро. Мне кажется, что тот, кто занимается поисками исчезнувшего самолета, следует приехать сюда", - говорит другой местный житель Абду Рашид Ибрагим. Похожие свидетельства, сообщает австралийское издание, рассказали и многие другие жители острова.
© Getty Images
© Getty Images
 © Getty Images В прошлом году представители вооруженных сил Мальдивской республики отрицали, что над островами в момент пропажи рейса MH370 пролетали какие-либо самолеты. Однако местные жители считают, что такое заявление было сделано специально, дабы скрыть недостатки установленных на островах радиолокационных средств. Если самолет авиакомпании Malaysia Airlines действительно видели в данном районе, то не исключено, что пропавший лайнер разбился в пяти тысячах километрах от места нынешних поисков. Напомним, на борту пропавшего малайзийского самолета Boeing 777-200ER находились 239 человек. Судьба их до сих пор остается неизвестной. Обломки либо какие-то другие следы катастрофы обнаружить пока так и не удалось. Ранее выдвигались предположения, что самолет не разбился, а был угнан и полетел в сторону Афганистана или Антарктиды. По другой версии, лайнер мог быть сбит с американской военной базы в Тихом океане. Расследование обстоятельств происшествия с рейсом MH370 продолжается.

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