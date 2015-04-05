Жители отдаленного острова на Мальдивах видели пропавший MH370

О новой версии исчезновения пассажирского лайнера авиакомпании Malaysia Airlines, который летел по маршруту Куала-Лумпур - Пекин и пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года, написало издание The Weekend Australian, сообщает Daily Mail. © Getty Images По информации австралийского издания, жители острова Кудахувадхоо на атолле Дхаалу на Мальдивах видели утром 8 марта прошлого года "низколетящий аэробус". Представители небольшой местной общины рассказали, что самолет летел настолько низко, что они ясно могли различить красные и синие полосы на корпусе воздушного судна. При этом очевидцы, отмечае