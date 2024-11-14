Жители села в ЗКО отказываются платить за невывезенный мусор

Жители села Переметное района Байтерек обратились в редакцию «МГ» с жалобой. По их словам, в 2019 году районный акимат нанял ТОО «Орал Таза Сервис» для вывоза мусора, но собраний и разъяснений для жителей не проводилось. Людей поставили перед фактом и обязали платить за услугу.

После установки контейнеров село стало загрязняться — мусор разбрасывался, а график вывоза оставался неясным, что привело к отказу 40% жителей платить за услугу.

— Почему акимат заключил договор с ТОО «Орал Таза Сервис» без согласия жителей? Организация сбора мусора была хаотичной: контейнеры старые и не подходят для техники. Сейчас компания подает иски на жителей за якобы оказанные услуги. Нам не предоставили протокол собрания за 2019 год, значит его не было. Мы согласны были платить за мусор если бы он своевременно вывозился. В радиусе 10 метров валяются пакеты, клочки бумаги и другой мусор. Во всей этой ситуации почему-то виноватыми делают простых граждан, которым не известно кто и с кем какие договоренности проводил, — сказано в письме.

Аким села Переметное, Алексей Герасимов, сообщил, что в местной газете «Ауыл тынысы» (№27 от 9 июля 2019 года) был опубликован публичный договор на казахском и русском языках, разъясняющий права и обязанности участников. Согласно законодательству, такая публикация считается достаточным уведомлением жителей.

— На момент проведения собраний по вопросам организации вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) работал другой аким, и сведений о наличии протоколов не сохранилось. Публикация договора в периодической печати обеспечила население необходимой информацией. С того времени жителям выставлялись счета за вывоз ТБО. Те, кто не согласен или не обеспечен контейнерами, обращались в ТОО или акимат, — отметил аким Переметного.

5 ноября стало известно, что ТОО «Орал Таза Сервис» расторгло публичный договор с жителями района Байтерек из-за убыточности работы. Долг по району превышает 20 миллионов тенге. Директор компании Рафхат Данагулов объяснил, что с 2019 по 2022 год в селе Переметное не хватало контейнеров, что создавало впечатление, будто мусор не вывозили.

— Когда контейнеров мало, они быстро переполняются. Мы могли вывезти мусор, но на следующий день он уже снова переполнен. До 2022 года в селе стояло всего 164 контейнера. В тех местах, где контейнеров не было, мы не начисляли оплату, а тем, кому приходила автоматическая оплата, сделали перерасчет. В 2019 году было собрание с жителями, где мы объясняли, как будем работать. С акиматом мы договоров не заключаем, по закону действует публичный договор, тариф утверждается районным маслихатом, и мы работаем напрямую с населением. С 2022 года мусор вывозился регулярно, но в последнее время из-за финансовых трудностей у нас были задержки. Мы не могли заправить технику или закупить запчасти. Просим поднять тариф, но решения пока нет. Финансовое положение мешает работать дальше поэтому мы расторгли договор, — заявил директор.

По словам Рафхата Данагулова, компания ежемесячно уходит в минус на 3,5 миллиона тенге из-за вывоза мусора в районе Байтерек. На данный момент долг села Переметное составляет более 12 миллионов тенге. Из 2060 абонентов оплачивает услуги только 66% (1 358 человек). Компания вынуждена подавать иски о взыскании долгов через нотариуса.