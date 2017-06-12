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Жители Уральска отпраздновали новоселье благодаря потребительскому кооперативу «Нұрлы Асар»
Владельцами собственного жилья стали трое жителей города. Кооператив «Нұрлы Асар» начал свою работу в апреле 2017 года, однако уже завоевал доверие жителей Западно-Казахстанской области. Благодаря простым условиям вступления в кооператив трое жителей Уральска уже стали владельцами собственного жилья. По словам председателя потребительского кооператива «Нұрлы Асар» Даурена САТКАНОВА, для того чтобы стать членом кооператива, необходимо всего три документа – удостоверение личности, адресная справка и свидетельство о браке. - Миссия нашего кооператива – реализовывать покупку недвижимости без проце