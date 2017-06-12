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Жители Уральска отпраздновали новоселье благодаря потребительскому кооперативу «Нұрлы Асар»

Владельцами собственного жилья стали трое жителей города. Кооператив «Нұрлы Асар» начал свою работу в апреле 2017 года, однако уже завоевал доверие жителей Западно-Казахстанской области. Благодаря простым условиям вступления в кооператив трое жителей Уральска уже стали владельцами собственного жилья. По словам председателя потребительского кооператива «Нұрлы Асар» Даурена САТКАНОВА, для того чтобы стать членом кооператива, необходимо всего три документа – удостоверение личности, адресная справка и свидетельство о браке. - Миссия нашего кооператива – реализовывать покупку недвижимости без проце
Marat
Жители Уральска отпраздновали новоселье благодаря потребительскому кооперативу «Нұрлы Асар»
Владельцами собственного жилья стали трое жителей города.
IMG_3438
IMG_3438
Кооператив «Нұрлы Асар» начал свою работу в апреле 2017 года, однако уже завоевал доверие жителей Западно-Казахстанской области. Благодаря простым условиям вступления в кооператив трое жителей Уральска уже стали владельцами собственного жилья. По словам председателя потребительского кооператива «Нұрлы Асар» Даурена САТКАНОВА, для того чтобы стать членом кооператива, необходимо всего три документа – удостоверение личности, адресная справка и свидетельство о браке. - Миссия нашего кооператива – реализовывать покупку недвижимости без процентов, залогов и с минимальными первоначальными вложениями. Первые члены нашего кооператива встали на очередь и внесли 18% от стоимости приобретаемого жилья, – рассказал Даурен САТКАНОВ. - Стать членом кооператива может любой житель области в возрасте от 18 до 70 лет. Стоит отметить, что недвижимость член кооператива выбирает себе сам. Как рассказала счастливая обладательница нового частного дома Индира УТЕШЕВА, они вместе с семьей всю жизнь жили на 10 этаже многоквартирного дома и давно хотели, так сказать, «спуститься на землю». - У нас с мужем двое детей, и мы искали себе частный дом. О кооперативе мы узнали случайно, когда продавали свою квартиру. И решили обратиться к ним за помощью. В «Нұрлы Асар» нам очень понравились условия выдачи денег, и вот мы уже купили дом своей мечты, - рассказала радостная владелица частного дома. Простые условия потребительского кооператива «Нұрлы Асар» помогут Вам жить в собственной квартире.
Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте: WWW.NURLY-ASAR.KZ Наш адрес: Проспект Достык, 194 (здание института Евразия), кабинет 108
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