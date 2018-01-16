В Уральске начались отчетные встречи акимов перед населением. 15 января первая встреча состоялась в Желаево. Больше всего людей волновали дороги. Жители Желаево остались довольны ремонтом дорог за 2017 год, но все же просят сделать те маленькие участки улиц, которые остались без внимания. Аким города Уральска Мурат МУКАЕВ пообещал, проводить ремонт остальных участков по мере финансирования и отметил, что в этом году будет отдельный бюджет сельских округов, с помощью которого появится возможность решать такого рода проблемы. Жительница Желаевского сельского округа Айман САПАШЕВА рассказала, что их детям и внукам приходиться кататься на коньках по реке. -Тут у нас даже нет катка, детям приходится ходить на речку, а мы все очень боимся, вдруг кто из них провалится под лед и погибнет, - пояснила Айман САПАШЕВА. Градоначальник пообещал, что в скором времени у них появиться залитый каток. Стоит отметить, что на прошлогодней отчетной встрече акиму поступили 6 вопросов, пять из которых уже решены. -За 2017 год мы произвели ремонт автомобильной дороги до амбулатории (в Желаево - прим.автора) и сделали в ней ремонт, приватизировали пустующие дома по улице 1-я Вербовая, установили остановочный павильон по улице Гагарина со стороны АО «КазтрансГазАймак», а также усилили контроль по соблюдению графика маршрута №38 и №14, - пояснил аким Желаевского сельского округа Тимур АШИГАЛИЕВ. Однако один из вопросов остался не решенным: детский сад в сельском округе так и не построили.