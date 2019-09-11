Строительство девятиэтажного жилого дома планировалось по улице 1-ый Строительный переулок, где расположены несколько ветхих двухэтажных домов. 11 сентября люди собрались на месте планируемого строительства, чтобы высказать свое недовольство. Как рассказали жители района, их дома были построены в 1954 году и сейчас находятся в плохом состоянии. В каждом из них живут 12 семей. – Здесь четыре двухэтажных дома расположены квадратом. Именно в этом квадрате хотят построить девятиэтажку. Изначально говорили, что здесь будет располагаться магазин, а потом неожиданно сообщили, что никакого магазина не будет, а будет жилой дом. Значит, однозначно будет работать тяжелая техника, краны, бульдозеры, самосвалы. Что будет с нашими домами? Они будут рушиться, сыпаться и кто-нибудь обязательно останется под завалами. Они просто не выдержат этого, уже сейчас с потолка сыплется. Трубы, газ, канализация тоже не в лучшем состоянии. Мы согласны на строительство только в том случае, если нас переселят и предоставят жилье, - рассказала жительница ветхого дома Сания Сабыргалиева. По словам жителей, они даже согласны на снос их домов только с условием, что им будут предоставлены равноценные квартиры в новом доме. – Я живу в этом доме 27 лет. Последние годы мы не можем сделать дома ремонт - обои клеим, а они не держатся, дыры замажем - они трескаются, штукатурим - все сыпется. Представляете, что здесь будет, когда по соседству будет работать техника? У нас паровая система отопления, удобств нет, кто-то своими силами сделал в доме туалет, поставил водонагреватели. Кроме этого, за короткое время у нас обрушились несколько балконов, К счастью, чудом обошлось без жертв, - рассказала жительница дома Надежда Слисова. Выяснилось, что жители соседних домов написали коллективную жалобу, отправили по всем инстанциям и даже дошли до акима города. – Застройщик сказал нам, чтобы мы на время строительства покинули свои дома, так как временное жилье он предоставить нам не может. После завершения он якобы согласился нас заселить в новый дом. Мы отказались, потому что идти нам некуда. Во всех квартирах живут люди пожилого возраста, семьи с маленькими детьми, инвалиды. В случае какого-нибудь ЧП эти люди не смогут даже вовремя эвакуироваться. Техника будет круглосуточно здесь стоять, греметь. У нас здесь нет детской площадки, дети играют прямо вдоль улиц. Ведь это тоже опасно, - возмущается жительница дома Мира Жарылгасова. На встречу с жителями приехал руководитель отдела архитектуры Темирболат Шакиржанов, который сообщил, что разрешение на строительство дома не выдавалось. – На днях к акиму города обратились жители данных домов, которые рассказали, что у них во дворе планируется строительство и что строители уже оградили территорию. Аким города поручил выехать на место. По предоставленным документам здесь планировалось строительство магазина, а подрядчик хотел построить девятиэтажный жилой дом. Но предпринимателю было отказано в этом в связи с тем, что по соседству расположены ветхие жилые дома. Строительство жилого дома будет разрешено с тем условием, что жители этих домов будут расселены, а в дальнейшем им будет предоставлено новое жилье. Все зависит от инвестора, если он согласится, то будет дано разрешение на строительство, - рассказал Темирболат Шакиржанов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.