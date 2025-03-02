Жители Уральска против снежного полигона возле своих домов

В прошлом году жители садового общества "Волна" обеспокоились тем, что рядом с их домами начали создавать полигон для вывоза снега. Они считают, что это небезопасно, наносит вред экологии и может привести к затоплению их участков. Городские власти тогда подтвердили, что действительно организуют полигон, так как предыдущий, расположенный у телецентра, был закрыт после возмущений местных жителей.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Сегодня, 2 марта, жители собрались у полигона, заявляя, что туда незаконно свозят снег с городских улиц. Они также отметили, что снег уже выходит за пределы ограждений. По их словам, власти выбрали место для полигона, но для его эксплуатации требуется официальное разрешение. Жители уточняют, что полигон находится всего в 100 метрах от их домов. На постоянной основе в садовом обществе проживает около 200 семей, а летом их количество увеличивается до 300. Они считают, что власти нарушили экологический кодекс, поскольку скопление снега может привести к болоту, антисанитарии, размножению мошек и весеннему паводку, который затопит их дома.

Кроме того, жители за свой счёт ремонтировали дорогу, по которой сейчас ездят грузовики, вывозящие снег. Они опасаются, что во время таяния снега дорогу затопит, сделав её непроходимой. В ответ на их жалобы власти сообщили, что документы, разрешающие вывоз снега, находятся в процессе подготовки. Однако снег уже активно завозят на полигон.

— Снег начнёт таять, и у нас тут будет болото. Скорая помощь и пожарные просто не смогут проехать. Мы окажемся отрезанными от города! Нас никто не слышит, в том числе правоохранительные органы. Наверное, следующим шагом будет обращение к президенту. Мы находимся в 100 метрах от полигона. На данный момент снег перекинули за обваловку с помощью погрузчиков — видимо, он там уже не умещается, и они толкают его за ограждение. Это тоже является нарушением, — заявила жительница садового общества "Волна" Ольга Никитина.

Представитель общественного объединения "Дорожный контроль" Андрей Стариченков считает, что полигон появился стихийно во время борьбы за закрытие полигона у телецентра.

— После выхода постановления о ликвидации полигона на телецентре акимат выделил землю для нового полигона. Однако выделение земли не означает, что её можно сразу использовать. Подрядчик, в данном случае ЖКХ и "Орал Таза Кала", должен был провести техническое обследование территории и согласовать этот вопрос с заинтересованными органами, поскольку здесь проходит трансконтинентальный кабель. У каждого объекта есть охранная зона, а в данном случае — два метра влево и вправо от кабеля. Мы выяснили, что согласования с "Транстелекомом" не проводилось. Более того, вся техническая документация на полигон пока только в разработке. Нет не только государственной экспертизы, но даже полноценного проекта. Должен быть расчёт объёма талых вод, а затем проектирование дамбы: её плотность, высота, ширина и прочее. Ничего из этого не сделано. Это самоуправство. Подрядная организация начала работы, не считаясь ни с людьми, ни с законами. Акимат же не реагирует и лишь отвечает формальными отписками, мол, землю выделили, а дальше это уже не их дело, — пояснил Андрей Стариченков.

На место сбора жителей приехал заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ Дархан Еркинулы. Он заявил, что вывоз снега осуществляется на основании протокола комиссии по предупреждению ЧС и является временной мерой. Также он сообщил, что в настоящее время готовятся документы, разрешающие использование полигона.

— Согласно правилам благоустройства города и населённых пунктов, утверждённым маслихатом ЗКО, местные исполнительные органы сами определяют место для временного хранения снега до его таяния. Этот участок пока не зарегистрирован как официальный полигон, однако документы находятся в процессе оформления. Вывоз снега сюда временный, до наступления периода таяния, — пояснил Дархан Еркинулы.

Он предложил провести круглый стол в городском акимате 3 марта, чтобы обсудить проблему и найти решение. На данный момент вывоз снега на этот полигон временно приостановлен. Полигон начал функционировать 10 февраля 2025 года. Его выбрали для вывоза снега из центральной части города, так как это позволило бы сократить расходы на топливо и ускорить уборку. В городе также действуют два других полигона — в посёлке Асан и микрорайоне Балауса.