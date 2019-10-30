Жители ЗКО мешками вывозят высыпанный в степи лук (фото, видео)

Тонны лука высыпали на поле недалеко от поселка Жамбыл района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В месенджере Whatsapp распространяется видео, на котором грузовые машины выгружают лук на поле. Автор ролика комментирует происходящее: "Как-то так ребята, представляете, хранить лук сказали негде. Все базы забиты, они вывозят его и выкидывают", - говорит голос за кадром. Огромные горы лука выгружены на поле недалеко от поселка Жамбыл района Байтерек. Люди приехали семьями и грузят лук мешками в свои машины. По словам акима района Байтерек Асхата Шахарова, эти поля, где высыпали