В суд обратилась жительница Актобе. Она просила взыскать материальный и моральный вред за разрыв века после проведенной блефаропластики на дому.

Как сообщили в Верховном суде, женщина увидела рекламу по услугам блефаропластики в социальной сети Instagram, и 4 августа 2023 года сделала операцию у ответчика на съемной квартире. Через неделю после операции, заметив асимметрию глаз, она обратилась еще раз к ответчику и 15 августа сделала повторную операцию.

Во время второй операции, ответчик слишком глубоко обрезала кожу век на правом глазу и порезала нижние ресницы вместе с кожей, отчего у женщины не прекращалось кровотечение. Мастер прижгла рану лазером, остановив кровь и зашила место кровотечения. Женщина была вынуждена обратиться к врачам офтальмологам и пластическим хирургам. У неё развился конъюктивит, начались боли и слезоточивость.

После неудачной процедуры у женщины не полностью закрываются глаза, изменилась внешность, на глазах и веках постоянно присутствует отек. Она была вынуждена уволиться с работы, потратить деньги на лечение и реабилитацию.

Оказалось, что у мастера не было лицензии на занятие пластической хирургии, а работает она фельдшером в больнице. Ответчик добровольно вернула женщине сумму потраченную на операцию в 80 тысяч тенге. Однако суд обязал её выплатить ещё и материальный ущерб в размере 235 тысяч тенге. Моральный ущерб суд оценил в один миллион тенге.

Решение суда вступило в законную силу.



