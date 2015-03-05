Жительница Актобе порезала продавщицу за отказ продать ей водку ночью

Иллюстративное фото с сайта lightnews.net 20-летняя жительница Актобе порезала продавщицу ножом-бабочкой и обокрала на 70 тысяч магазин, в котором ей отказались продать алкоголь в ночное время. Позже нападавшая сама пришла в полицию с раскаянием, сообщает газета "Диапазон". Инцидент произошел поздним вечером 20 января. Нетрезвая девушка зашла в магазин "Татьяна" на улице Братьев Жубановых, чтобы купить жевательную резинку. Однако затем попросила продать ей еще и водку с пивом. Продавец отказала и покупательница ушла. Однако вскоре вернулась вновь. На этот раз она была настроена воинственно. Гр