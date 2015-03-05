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Происшествия

Жительница Актобе порезала продавщицу за отказ продать ей водку ночью

Иллюстративное фото с сайта lightnews.net 20-летняя жительница Актобе порезала продавщицу ножом-бабочкой и обокрала на 70 тысяч магазин, в котором ей отказались продать алкоголь в ночное время. Позже нападавшая сама пришла в полицию с раскаянием, сообщает газета "Диапазон". Инцидент произошел поздним вечером 20 января. Нетрезвая девушка зашла в магазин "Татьяна" на улице Братьев Жубановых, чтобы купить жевательную резинку. Однако затем попросила продать ей еще и водку с пивом. Продавец отказала и покупательница ушла. Однако вскоре вернулась вновь. На этот раз она была настроена воинственно. Гр
Marat
Жительница Актобе порезала продавщицу за отказ продать ей водку ночью
Иллюстративное фото с сайта lightnews.net
Иллюстративное фото с сайта lightnews.net
 Иллюстративное фото с сайта lightnews.net 20-летняя жительница Актобе порезала продавщицу ножом-бабочкой и обокрала на 70 тысяч магазин, в котором ей отказались продать алкоголь в ночное время. Позже нападавшая сама пришла в полицию с раскаянием, сообщает газета "Диапазон". Инцидент произошел поздним вечером 20 января. Нетрезвая девушка зашла в магазин "Татьяна" на улице Братьев Жубановых, чтобы купить жевательную резинку. Однако затем попросила продать ей еще и водку с пивом. Продавец отказала и покупательница ушла. Однако вскоре вернулась вновь. На этот раз она была настроена воинственно. Громко ругаясь и матерясь, девица требовала продать ей водку. Выставить дебоширку на улицу продавщице помогли две покупательницы. "В третий раз она зашла уже в другой одежде, в спортивном костюме. Она начала грубить, материть меня, я попыталась ее успокоить, сделала вид, что буду звонить в полицию. В этот момент она ото­двинула холодильник и заскочила внутрь магазина, стала бить меня ножом. Она ударила меня 14 раз, это установила экспертиза, сама я, конечно, в тот момент была не в состоянии что-то считать. Я успела нажать кнопку сигнализации. Потом забежала в другую комнату, девушка забрала деньги из кассы и ушла. Приехали полицейские, "Скорая помощь". Я отказалась от госпитализации, у меня дома маленькая дочка", – рассказала 37-летняя продавщица Лариса. По словам хозяйки, из кассы было украдено 70 тысяч тенге. "Холодильник, который нападавшая подвинула одна мы потом втроем передвигали. Это сколько силы у нее было!" – говорит владелица торговой точки. Несмотря на то, что в магазине у прилавка установлена металлическая решетка, которая должна в случае ЧП защитить продавца, нападавшей эта мера предосторожности не помешала. Дебоширкой оказалась 20-летняя выпускница актюбинского лицея Зарина Ильясова. Она сама пришла в полицию с повинной. 2 марта состоялось первое судебное заседание по делу Ильясовой. Подсудимая рассказала, что в тот вечер познакомилась с двумя парнями, с ними и выпивала. Свою вину она признала и отказалась давать показания. В зале суда также присутствовала мать Зарины, женщина плакала, когда опрашивали потерпевшую и свидетелей. Судебные разбирательства продолжаются.

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