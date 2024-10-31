Жительница ЗКО: президент сдержал свое слово

Во время паводка женщина и ее семья остались без жилья.

В ходе встречи акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с населением, жительница города Уральск Карлыга Жармухамбетова выступила с благодарственным словом, сообщает пресс-служба акимата области.

Женщина и ее семья пострадали во время весенних паводков, их дом оказался в зоне подтопления, в связи с чем его признали непригодным для жилья. Но уже 31 августа все вместе они переехали в новое жилье.

- От имени своей семьи благодарю Президента. 31 августа мы получили жилье в микрорайоне Жулдыз и оттуда дети пошли в школу. Таким образом, обещание президента выполнено, - сказала Карлыга Жармухамбетова.

Отметим, в ЗКО для пострадавших от паводков было построено 900 единиц жилья. Также было приобретено свыше двух тысяч квартир на первичном и вторичном рынках.