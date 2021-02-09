Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 4 февраля в 02.52 жительница микрорайона «Томирис» сообщила операторам 102 о том, что девушки легкого поведения в соседней съемной квартире ночью принимают гостей, тем самым нарушая покой соседей. – Участковые инспекторы полицейского пункта №2 провели проверку и обнаружили двух уроженок Туркестана, которые занимались проституцией на съемной квартире. Полицейские составили протокол по статье 437 КоАП РК "Нарушение тишины в ночное время", - сообщили в полиции. Кроме этого, на 47-летнего арендодателя также был составлен административный протокол по статье 450 КоАП РК "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества". На женщинуналожен штраф в размере 218 тысяч тенге. Для проверки законности сдачи квартиры в аренду информация будет отправлена ​​в департамент государственных доходов города Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.