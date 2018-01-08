По словам Галины НОСАЧЕВОЙ, 5 января она шла с работы в 16.00 мимо строющейся многоэтажки. - Я шла по тротуару, и в нескольких сантиметрах от меня упала балка. Я подняла голову и увидела улыбающихся строителей. Затем один из них спустился и забрал упавший стройматериал. Никто даже не спросил как я и что. А если бы она меня по голове ударила, я бы на месте умерла. Помимо меня были еще пешеходы, которые вместе со мной стали возмущаться. Никакого старшего на стройке в тот момент не было, - рассказала женщина. - У меня есть свидетели. Также Галина НОСАЧЕВА рассказала, что когда падала балка, она помяла ограждение стройки. - Раз они не соблюдают технику безопасности, то надо совсем закрыть тротуар, а то кому-то может повезти меньше, чем мне. Там же еще и дети ходят, - заявила женщина. - На следующий день, когда я отошла от шока, я вернулась на стройку, чтобы сфотографировать помятый забор, и строители по прежнему там работали. Однако в самой строительной компании ТОО "Каз Холл" отрицают данный факт. - 5 января у нас никакие работы не производились. Там не было рабочих. А что касается забора, то его помяли, еще когда копали яму на месте постройки, трактор случайно задел профлист, вот поэтому он и погнутый, - заявил руководитель строительной компании Тимур АМИНОВ. - Ограждение стройки установлено согласно нормам. Стоит отметить, что данная многоэтажка строится по программе ГЧП.