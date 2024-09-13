В конце августа в мессенджерах и соцсетях появилось видео, на котором десятки людей толпятся ночью возле трех автобусов. Действие происходит на остановке "Пединститут". Автор ролика комментируя происходящее говорит, что якобы это россияне с вещами переезжают в Уральск, сбегая от войны.

Тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что это фейк.

- В соцсетях активно распространяется видео о том, что в Уральск в ночь на 26 августа на трёх автобусах прибыли беженцы из России. По полученной информации установлено, что указанная информация не соответствует действительности, на самом деле это выпускники средне-общеобразовательных школ ЗКО поступившие в ВУЗы РФ, в частности на видео это абитуриенты (порядка 135 человек), выезжающие в город Казань. За распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства предусмотрена ответственность по Законодательству Республики Казахстан, - сообщили в полиции.

Как выяснилось, полицейские нашли автора ролика. Так, специализированный суд по административным правонарушениям привлёк жительницу Уральска к адмответственности за распространение ложной информации.

- События разворачивались следующим образом: гражданин записал на видео событие, где фактически выпускники средне-общеобразовательных школ ЗКО, поступившие в ВУЗы РФ и выезжающие в г.Казань (около 135 человек) размещаются в автобусы, при этом, не зная причины скопления людей, он указал на то, что граждане России бегут в Казахстан, и отправил эту видеозапись своей супруге через мессенджер «WhatsApp». Женщина, не осознавая последствий, разместила видео в социальной сети TikTok на своей странице под называнием «Россия халқы Орал қаласына қашып келуде», тем самым, распространив недостоверную информацию в интернет-ресурсе. В суде гражданка полностью признала свою вину, дополнив о том, что видеозапись была удалена и сотрудниками полиции с ней была проведена разъяснительная работа. Суд, исследовав материалы дела и видеозапись, назначил взыскание в виде штрафа в размере 73 840 тенге, что и предусмотрено Настоящей статьей КоАП, - говорится в сообщении суда ЗКО.

В ведомстве напомнили казахстанцам о необходимости проверки достоверности информации перед её распространением.