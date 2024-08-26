В мессенджерах и соцсетях распространяется видео, на котором десятки людей толпятся ночью возле трех автобусов. Действие происходит на остановке "Пединститут". Автор ролика комментируя происходящее говорит, что якобы это россияне с вещами переезжают в Уральск, сбегая от войны.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что это фейк.

- В соцсетях активно распространяется видео, о том что в Уральск в ночь на 26 августа на трёх автобусах прибыли беженцы из России. По полученной информации установлено, что указанная информация не соответствует действительности, на самом деле это выпускники средне-общеобразовательных школ ЗКО поступившие в ВУЗы РФ, в частности на видео это абитуриенты (порядка 135 человек) выезжающие в город Казань. За распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства предусмотрена ответственность по Законодательству Республики Казахстан, - говорится в сообщении полиции.

К слову, наплыв россиян наблюдался почти два года назад, после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Всего за четыре дня - с 21 по 25 сентября только в ЗКО прибыло почти 17 тысяч российских граждан, а за две недели 58 тысяч. Тогда из-за нехватки мест в гостиницах и хостелах россиян пускали переночевать в кинотеатры и детские лагеря. На границах наблюдались гигантские очереди, людям приходилось до пяти суток ждать своей очереди. Многие использовали Казахстан для транзита, чтобы уехать дальше в безвизовые страны.



