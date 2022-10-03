17 тысяч россиян зарегистрированы принимающей стороной, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Первый заместитель начальника департамента полиции Жанболат Жаншин рассказал, что с 21 сентября по второе октября через пункты пропуска на территорию ЗКО въехали более 54 тысяч граждан России, 42 тысячи из которых мужчины в возрасте от 18 до 55 лет.
– Из общего количества прибывших 17 тысяч человек имеют уведомления о пребывании. На получение ИИН в ЦОНы подали заявление 7 296 россиян. На пунктах пропуска дежурят сотрудники полиции, усилено обеспечение порядка в местах массового скопления людей. Россиянам разъясняются их права и обязанности. Неравнодушные горожане предоставляют им ночлег. По официальным данным, в спорткомплексе «Атлант» проживают 27 граждан, на съёмных квартирах - 427 граждан РФ, в гостиницах и хостелах - 452, у родственников и знакомых - 314, - доложил Жанболат Жаншин.
Вместе с тем, в отношении 70 казахстанцев составлены административные протоколы по статье 518 КоАП РК «Нарушение законодательства РК в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства».
Стоит отметить, что в городе зарегистрированы три преступления с участием граждан России и одно мелкое хулиганство. Это самоуправство, мошенничество и грабеж, а также драка возле ночного клуба
, в которой принимали участие четверо россиян.
Глава региона Гали Искалиев подчеркнул, что за две недели на территорию нашей области въехали около 58 тысяч россиян, 13 тысяч из которых сразу же выехали. Из оставшихся многие выехали в другие регионы и в другие страны.
– По тем, кто остался, мы будем максимально их фиксировать и ставить на учёт. 17 тысяч человек зафиксированы принимающей стороной. У нас есть учёт, кто и где находится. Сейчас будем выяснять кто они, какая у них специальность, нет ли среди них тех, у кого есть нарушения по стороне правоохранительных органов. Кроме этого в соцсетях появилось мнение, что мы специально для россиян открываем рабочие места, но это не так. Эти рабочие места всегда были вакантны, и устроится на работу может любой желающий, независимо от гражданства и национальности, - отметил Гали Искалиев.
Напомним, очереди на казахстанско-российской границе возникли после объявления в России частичной мобилизации
. Тысячи россиян покидали страну
. Немалая часть прибывала в ЗКО. 29 сентября пересекшие границу россияне рассказали, что по ту сторону, жгут костры
и строят шалаши, потому что люди выстаивали в очереди по пять суток, чтобы пересечь границу.
30 сентября было приостановлено
автобусное сообщение между Самарой и Уральском. На следующий день его возобновили.
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