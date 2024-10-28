К 5 годам тюрьмы приговорили жительницу ЗКО за создание финансовой пирамиды

Уроженка Шынгырлауского района ЗКО с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года вступила в финансовую пирамиду Chia Tai Pharmaceutical и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении. Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод, она незаконно привлекала деньги вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия. От ее преступной деятельности пострадали 185 человек, материальный ущерб которых превысил 180 миллионов тенге

По данным прокуратуры ЗКО, уроженка Шынгырлауского района ЗКО с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года вступила в финансовую пирамиду Chia Tai Pharmaceutical и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении. Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод, она незаконно привлекала деньги вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия. От ее преступной деятельности пострадали 185 человек, материальный ущерб которых превысил 180 миллионов тенге.

– Полностью доказана вина подсудимой в части создания и руководства финансовой пирамидой, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, - сообщили в прокуратуре.

Таким образом, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме этого суд запретил ей занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.

Причиненный ущерб полностью взыскан в пользу потерпевших.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, с начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тысяч вкладчиков. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге. Кроме того, с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.

В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.