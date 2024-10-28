К 5 годам тюрьмы приговорили жительницу ЗКО за создание финансовой пирамиды

По данным прокуратуры ЗКО, уроженка Шынгырлауского района ЗКО с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года вступила в финансовую пирамиду Chia Tai Pharmaceutical и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении. Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод, она незаконно привлекала деньги вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия. От ее преступной деятельности пострадали 185 человек, материальный ущерб которых превысил 180 миллионов тенге.
– Полностью доказана вина подсудимой в части создания и руководства финансовой пирамидой, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, - сообщили в прокуратуре.
Таким образом, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме этого суд запретил ей занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.
Причиненный ущерб полностью взыскан в пользу потерпевших.
Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, с начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тысяч вкладчиков. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге. Кроме того, с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.