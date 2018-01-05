Жительница Аксая сняла на видео, как замоченный ею рис марки "Лидер" растворяется. - Не покупайте такой рис. Я купила его в Уральске, но и в Аксае его продают, - комментирует автор видео. Затем женщина начинает в руках растирать рис и он буквально тает у нее в руках. - Вот видите, риса нет. Он явно несъедобный. Будьте осторожны, - говорит автор ролика. В компании ТОО "Агро Холдинг Байконур" отметили, что данный рис, который запечатлен на видео, не их производства. - Мы сами провели эксперимент, и рис нашего производства не "растаял" ни через пять, ни через 10 минут. Под нашим названием, может быть, выпустились какие-то мелкие сельхозпроизводители, которые не прошли экспертизу и была нарушена технология при выращивании культуры. Наша компания поставляет рис в несколько стран мира и никогда претензий не было, - сообщил советник директора ТОО "Агро Холдинг Байконур" Бахытбек АБДРАЗАКОВ. Стоит отметить, что совсем недавно казахстанцы массово стали поджигать рис и утверждали, что он плавится, так как сделан из пластмассы, однако позже все их доводы опровергли. s-yBnGrMrWY