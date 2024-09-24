Администрация ботанического сада выразила возмущение поступком казахстанки, напомнив, что ботанический сад в Батуми — это не только популярная туристическая достопримечательность, но и место, где сохраняются редкие виды растений.

Жительница Атырау повредила редкий бамбук в ботсаду Батуми, вырезав на нем инициалы

Женщина отдыхала в Батуми, во время посещения знаменитого ботанического сада повредила редкий бамбук. Она вырезала на стволе растения инициалы влюблённых, передает Orda.kz.

— Я делала замечания, но, как видите, у девушки довольный вид, и она продолжает без зазрения совести, — написала в соцсети жительница Грузии, ставшая свидетельницей случившегося.

Администрация ботанического сада выразила возмущение поступком казахстанки, напомнив, что ботанический сад в Батуми — это не только популярная туристическая достопримечательность, но и место, где сохраняются редкие виды растений. Батумский ботсад — один из крупнейших в мире, с площадью более 100 гектаров, и в нём собраны уникальные коллекции разнообразных видов растений.

Cкриншоты из инстаграма очевидицы





Cкриншоты из инстаграма очевидицы