Как сообщили в прокуратуре ЗКО, уроженка Уральска с 2019 года по 2020 года создала финансовую пирамиду ТОО «Качество PLUS». Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов, она незаконно привлекала деньги 73 вкладчиков, обещая высокие доходы. Общий материальный ущерб потерпевшим составил более 143 миллионов тенге.

Далее наделив себя всеми полномочиями по единоличному руководству похитила средства потребительского кооператива граждан «Свой ДОМ.kz» и жилищно-строительного кооператива Pater Hause. Общая сумма хищения - свыше 161 миллиона тенге.

Во время суда гособвинитель доказал причастность подсудимой к созданию и руководству финансовой пирамиды, а также в хищении денежных средств.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы. Кроме того, в течение 10 лет ей запрещено занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации. По приговору суда у женщины конфискованы земельный участок и автомобиль. Имущество обратили в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.