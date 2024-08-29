За последние три года выявлено 14 финансовых пирамид, вкладчиками которых стали более трех тысяч человек. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Нурбол Рахметов во время брифинга в РСК.

К примеру, в этом году завершено расследование уголовного дела в отношении Абдугалеева. Он создал финансовую пирамиду "World Money Фонд взаимной помощи", принципом которой было привлечение новых инвесторов. Им обещали большую прибыль. Во время расследования выяснилось, что участниками пирамиды стали 99 человек, которые вложили более 13 миллионов тенге, в том числе 30 людям причинен имущественный ущерб на сумму более двух миллионов тенге. Суд признал Абдугалеева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

– Недавно суд огласил обвинительный приговор в отношении создателей пирамиды Life is Good. В рамках уголовного дела выяснилось, что преступник ещё и занимался легализацией денег. За это ему предъявлено ещё одно обвинение. Кроме того, завершено расследование двух уголовных дел по фактам организации структурных подразделений финансовых пирамид Chia Tai Pharmaceutical. Денежные средства вкладчиков привлекались под видом инвестиций в фармацевтическую компанию и компанию по возобновляемым источникам энергии, находящихся за рубежом, - рассказал Нурбол Рахметов.

Жертвами пирамиды, по словам Рахметова, чаще становятся жители нашей области, с невысоким доходом, работающие в сферах образования, здравоохранения, пенсионеры и другие социально-уязвимые слои населения. Общее число вкладчиков данной финансовой пирамиды более 600 граждан, которые вложили более 700 миллионов тенге.

А вот уголовные дела по фактам организации и руководства финансовыми пирамидами Qnet и Granat окончены. Потерпевшим возместили причиненный ущерб.

– В рамках работы по противодействию финансовым пирамидам проводится масштабная превентивная работа. Проведена блокировка 286 сайтов, 6 групп в мессенджере WhatsApp c 2097 участниками. Проведены лекции по финансовой грамотности в 15 колледжах области. Финансовая пирамида - это схема обмана граждан путем сбора денег. Создание финансовой пирамиды на территории Казахстана в любом виде запрещено и грозит уголовной ответственности, а также предусмотрена уголовная и административная ответственность за рекламирование деятельности финансовых пирамид, - заключил Нурбол Рахметов.



