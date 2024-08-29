11 классов окончили в 2023-2024 учебном году 5 964 учащихся. «Алтын белгі» получили 123 учащихся, «Аттестат с отличием» — 333 учащихся.

Итоги 2023-2024 учебного года подвели на заседании общественного совета.



Помимо доступа учащихся к качественному образованию, в прошлом учебном году провели несколько проектов по устранению неравенства между сельскими и городскими школами. Реализовали цифровые проекты по обучению школьников чтению, развитию инженерных знаний, функциональной грамотности, эффективному проведению лабораторных работ в отдаленных сельских школах, а также повышению математической грамотности.

— В прошлом году Организация экономического сотрудничества и развития провели международное исследование «PISA-based Test for Schools». В исследовании приняли участие 32 организации образования. В результате Атырауская область поднялась на 14-е место по математической грамотности, на 11-е место по читательской грамотности и 12-е место по естественно-научной грамотности. По сравнению с предыдущими исследованиями показатель по математической грамотности в регионе увеличилась на 405, по читательской грамотности на 378, по естественно-научной грамотности на 406 баллов, — рассказал руководитель областного управления образования Марат Абуов.

По его словам, в 2023-2024 учебном году 224 организации среднего образования окончили 149 187 учащихся. Из них 9 классов окончили 12 276 учащихся, 11 классов — 5 964 учащихся. «Алтын белгі» получили 123 учащихся, «Аттестат с отличием» — 333 учащихся.