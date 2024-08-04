Республиканская акция «Дорога в школу» проходит ежегодно. Ее цель оказать материальную помощь нуждающимся семьям в подготовке школьников к началу нового учебного года, рассказала на брифинге руководитель городского отдела образования Айнагуль Дуйсекенова.

— Каждый гражданин РК может оказать адресную помощь в подготовке детей из социально уязвимых слоев населения к школе. На участие в данной акции могут претендовать учащиеся школ, подотчетных городскому отделу образования. Мы направили рекомендательные письма о спонсорской поддержке организациям и предприятиям, частным предпринимателям области. Информацию об акции «Дорога в школу» и адресной помощи родители и ученики могут получить в образовательном учреждении, — отметила Дуйсекенова.