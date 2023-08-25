В октябре прошлого года стало известно, что «Казахская национальная школа для девочек» без регистрации и разрешения занималась образовательной деятельностью. По сведениям Национальной образовательной базы данных, в прошлом году там училась 101 школьница. Тогда постановлением суда на ТОО наложили штраф в сумме 76 575 тенге. В специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области рассмотрели гражданское дело по иску департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области к ТОО «Казахская национальная школа для девочек». Истец просил суд прекратить деятельность учебного заведения. Из материалов дела следует, что ТОО зарегистрировано в июне 2022 года с подвидом «образовательной деятельности, требующей лицензирование». В Атырау школа начала работать без лицензии как частная с 1 сентября 2022 года, приняв 117 детей с седьмого класса. Решением суда от 13 июля иск удовлетворён, образовательная деятельность ТОО «Казахская национальная школа для девочек» прекращена. Судебный акт не вступил в законную силу.