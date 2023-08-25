27 августа стартует забег «Вышиванка» для любителей и профессиональных спортсменов. Надев украинские вышиванки (традиционная одежда с вышивкой — прим. автора)
, они должны преодолеть выбранную из трёх предложенных дистанций.
Благотворительный проект помощи Украине «Ангелы Свободы» в Казахстане организовали год назад. Волонтёры устраивают встречи, где любой желающий может сделать куклу-ангела или приобрести талисман ручной работы.
Забег помощи
Организаторы волонтёрского движения Ирина Семенчук и Евгений Рибалко рассказали, что в прошлом году жители нашей области так же принимали участие в забеге.
На фото Ирина Семенчук. Фото предоставили волонтёры проекта.
Ирина Семенчук рассказала, что забег в вышиванках в Украине проходит уже 10-й год.
– В прошлом году участвовало около 50 человек, ребята с запада тоже были. Мы ждём их и в этом году. У нас нет привязки к какому либо городу. Например, ребята из Павлодара выехали в лес и бежали среди сосен всей семьёй. Дистанции небольшие, один километр пробежать сможет каждый, не обязательно быть профессиональным бегуном, — говорит Ирина.
Алия Хасангалиева узнала о проекте через социальные сети. Участвовать в забеге она планирует со своей дочерью.
— Спортом я не занимаюсь, но этот благотворительный забег хочу совершить. Когда я рассказала дочери о такой возможности помочь детям и поучаствовать, она сразу согласилась. Дети – это наше будущее, важно научить их любви и взаимопомощи. Можно было просто пожертвовать деньги, но мы хотим поддержать украинских детей и показать им нашу поддержку – говорит девушка.
Александр приехал в Уральск из Ростова-на-Дону после объявления мобилизации. Он и её девушка будут участвовать в забеге.
— Мы пацифисты, против любого насилия. То, что сейчас происходит в Украине, чудовищно. Мы собирали деньги на лекарства, когда были сборы. Сейчас узнали о возможности так помочь детям и обязательно примем участие в забеге. Самое ужасное в этой войне — жертвы среди детей, — говорит мужчина.
Ученики Черниговской школы. Фото предоставили волонтёры проекта.
Деньги помогут детям пережидать обстрелы
Изначально волонтёры проекта доставляли гуманитарную помощь, но это достаточно дорогое удовольствие. Позже к ним обратились ученики Черниговской школы, с просьбой помочь восстановить их школу.
Убежище Черниговской школы. Фото предоставили волонтёры проекта.
– У нас есть четыре проекта, которые мы реализовали в городе Чернигов. Помогли оснастить убежище в двух школах и двух детских садах. Сейчас мы выясняем, кому ещё нужна наша помощь. Из бюджета Украины выделяются деньги на основной ремонт учебных заведений. В Чернигове из 34 школ 27 пострадали от военных действий. В школе сделали ремонт, но она не может открыться пока нет полноценно оснащённого убежища, — рассказала Ирина.
Детей во время воздушных тревог педагоги должны спустить в укрытие. Там они проводят от 20 минут до четырёх часов. На это время дети должны иметь хотя бы элементарные условия.
Фото предоставили волонтёры проекта.
Как принять участие
Для участия необходимо сделать взнос и зарегистрировать на сайте проекта.
Волонтёр Евгений Рыбалко рекомендует участникам не собираться группами более четырёх человек, так как это могут воспринять неправильно.
– Никакого политического окраса нет. Наш забег – это культурное благотворительное мероприятие, в котором можно безопасно поучаствовать. Наша основная мысль – помогать. Через забег мы даём людям возможность помочь Украине. Понятно, что мы не решим всех проблем и не сможем охватить все детские учреждения, но сделаем хоть что-то по мере возможности, – говорит Евгений Рибалко.
По данным за прошлый год, только 11% школ Украины
имели бомбоубежища. Благотворительный фонд savED озвучил
, что по состоянию на февраль 2023 года, 261 школа и 127 детсадов в Украине полностью разрушены в результате российских обстрелов. 1 441 школа и 942 садика повреждены.
По данным ювенальных прокуроров Украины на июль 2023 года, в результате российского вторжения в Украине погибли 494 ребёнка. Ранения разной степени тяжести получили ещё не менее 1 036 детей.