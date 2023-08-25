— Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой (в ангаре находились стройматериалы) и угрозой поражения электричеством из-за наличия проводов с высоким напряжением. Пожар локализован в 2:21 и ликвидирован в 4:40, — информировали в ведомстве.

— Просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома. В особенности жителям, проживающим в близости от места пожара, — обратились к жителям спасатели.

в микрорайоне Кулагер;

на пересечении Райымбека и Наурызбай батыра;

на пересечении Маречека и Момышулы;

в микрорайоне Тастан-1;

на пересечении Аэрологическая и Ахметова;

в микрорайоне Шанырак;

в микрорайоне Орбита.

Утром 25 августа жители Алматы ощутили запах гари, виднелся непривычный для этого времени года смог (обычно появляется после начала отопительного сезона — прим. автора). Причиной тому послужил ночной пожар на складах по проспекту Суюнбая. В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, вызов поступил в 1:36. Открытым пламенем горел склад площадью почти 300 квадратных метров.Сейчас проходит разбор и проливка конструкций продолжается. В департаменте подтвердили, что задымлённость в городе связана с пожаром.В «Казгидромете» сообщили, что зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации по оксиду и диоксиду азота. С полуночи по 10:00 25 августа 26 превышений ПДК наблюдаются в районе постов:Запах гари ощущают и жители Бостандыкского и Алмалинского районов, но там превышений ПДК не выявлено.