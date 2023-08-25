Утром 25 августа жители Алматы ощутили запах гари, виднелся непривычный для этого времени года смог (обычно появляется после начала отопительного сезона — прим. автора). Причиной тому послужил ночной пожар на складах по проспекту Суюнбая.
В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, вызов поступил в 1:36. Открытым пламенем горел склад площадью почти 300 квадратных метров.
— Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой (в ангаре находились стройматериалы) и угрозой поражения электричеством из-за наличия проводов с высоким напряжением. Пожар локализован в 2:21 и ликвидирован в 4:40, — информировали в ведомстве.
Сейчас проходит разбор и проливка конструкций продолжается.
В департаменте подтвердили, что задымлённость в городе связана с пожаром.
— Просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома. В особенности жителям, проживающим в близости от места пожара, — обратились к жителям спасатели.
В «Казгидромете» сообщили, что зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации по оксиду и диоксиду азота.
С полуночи по 10:00 25 августа 26 превышений ПДК наблюдаются в районе постов:
в микрорайоне Кулагер;
на пересечении Райымбека и Наурызбай батыра;
на пересечении Маречека и Момышулы;
в микрорайоне Тастан-1;
на пересечении Аэрологическая и Ахметова;
в микрорайоне Шанырак;
в микрорайоне Орбита.
Запах гари ощущают и жители Бостандыкского и Алмалинского районов, но там превышений ПДК не выявлено.
