Модный музыкальный трек в разгар сезона ремонтов выпустил самый профессиональный Бренд строительно-отделочных материалов AlinEX.

https://youtu.be/MZpjTX62GhI

«Мы поговорили с сотней строителей и отделочников и узнали у них, с какими звуками на стройках у них ассоциируется профессионализм , — рассказала Директор бренда AlinEX, Анастасия Гузева, — а после создали трек и клип о людях, которые вдохновляют нас на выпуск крутых шпатлёвок, штукатурок, наливных полов и спецпродуктов для долговечного ремонта. Мы поздравляем всех, кто причастен к строительной отрасли Казахстана с профессиональным праздником и гордимся делать продукты для тех, кто ставит качество на первое место».

