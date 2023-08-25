Чемпионат мира по баскетболу: что покажет сборная США и есть ли у неё реальные конкуренты?

Сборная США

После провала на мировом первенстве 2017 года, где американцы заняли лишь 7-е место, «звёздно-полосатая» сборная серьёзно взялась за дело. На этот чемпионат США выставили главных молодых звёзд НБА, готовых брать золото. Эксперты всерьёз называют эту команду третьим созывом «Дрим-Тим» – предыдущие два состава были доминаторами Чемпионата мира и Олимпийских игр.

Конкуренция за позицию разыгрывающего в команде Стива Керра крайне серьёзная: дирижировать атаками «Дрим-Тим 3» доверено снайперу «Индианы» Тайризу Халибёртону и Джейлену Брансону, который в прошлом сезоне НБА вырос в одного из лидеров «Нью-Йорк Никс». Основной атакующий защитник тоже впечатляет: лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс отлично набирает очки и не теряется в решающий момент. Всё в порядке у США и с линией нападения: отлично влившийся в «Бруклин» Микал Бриджес и лучший новичок прошлого сезона Паоло Банчеро хороши как в атаке, так и в защите. Американцам не стоит переживать и за защиту под кольцом: центровой «Мемфиса» Джарен Джексон – лучший защитник и лидер по блокшотам в НБА сезона 2022/23.

Сборная Канады

Страна хоккея, кленового сиропа и квадратных колёс тоже выставила на баскетбольный мундиаль очень сильную команду. Хоть на чемпионат и не поедет действующий чемпион НБА Джамал Мюррей, состав канадцев всё равно впечатляет. В его отсутствие лидерство и розыгрыш атак возьмёт на себя Шай Гилджесс-Александр, ставший в последние годы лидером крепкой «Оклахома-Сити Тандер». Помогут ему в этом атакующий защитник «Нью-Йорка» АрДжей Барретт и форвард «Хьюстона» Диллон Брукс. Подстраховкой же займутся центровой «Юты» Келли Олийник и форвард «Далласа» Дуайт Пауэлл.

Сборная Сербии

Несмотря на то, что чемпион, MVP финала и двукратный MVP сезона НБА Никола Йокич пропускает турнир, балканцы выставили на чемпионат мира вполне боеспособный состав. Богдан Богданович и финалист НБА в составе «Майами Хит» Никола Йович — крепкие игроки в лучшей баскетбольной лиге мира. Костяк же сербской команды составляют игроки белградских «Партизана» и «Црвены Звезды», которые отлично друг друга знают и сыграны между собой.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Сборная США – явный фаворит Чемпионата Мира-2023 за счёт большого количества молодых звёзд НБА. С этим согласны и эксперты Parimatch: вероятность выигрыша мундиаля «звёздно-полосатыми» они оценивают в 2.00. Второй по силе командой они считают сборную Канады – коэффициент на команду Шая Гилджесс-Александра равен 5.00. Третьей же по силе командой аналитики считают сыгранную сборную Сербии, вероятность победы которой равна 7.00.

