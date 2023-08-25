— Материал по статье 434 КоАП (мелкое хулиганство) направлен по его месту жительства в Атырау, для рассмотрения судом и дальнейшего принятия решения, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Жительница Алматы в социальных сетях опубликовала ролик с камер видеонаблюдения одного из супермаркетов города. Судя по кадрам, неизвестный мужчина схватил её за грудь. Женщина утверждает, что нарушитель был пьян и потребовала, чтобы его привлекли к ответственности.Позже полицейские южной столицы нашли «героя» видеоролика. Им оказался житель Атырау.Мужчине светит до 15 суток ареста.