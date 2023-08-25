Переговоры могут длиться год: как зоопарк Алматы пополняет коллекцию животных
1 / 2
Зоопарк Алматы является членом европейской и азиатской ассоциаций. И обмен животными внутри них — стандартная практика. Руководитель международного отдела зоопарка Алматы Айман Едгибаева рассказала, что самый большой интерес иностранные «зверинцы» проявляют к нашим сайгакам.
— Их очень сложно приручить, это степные животные. Нужно выхаживать их с рождения, чтобы приручить. Мы первый зоопарк в мире, где получили приплод от сайгака. К нам обращаются ОАЭ, Европа. Недавно зоопарк Франции обратился, они хотят программу создать по сайгакам и попросили две пары. Ведём с ними переписку, — рассказала она в ходе пресс-тура, организованного РСК Алматы.
Алматинский зоопарк поистине является домом мира, где живут в согласии (не хищники и травоядные, конечно) животные со всех уголков планеты. Только за последнее время прибыли обезьяны из Чехии и Польши, лемуры — из Франции и Чехии. Сейчас ведутся переговоры с Японией и ОАЭ. К слову, японские зоопарки уже отправляли своих журавлей.
Айман Едгибаева рассказала, что самое сложное — это процесс переговоров и доставки животных. Вопросом прибытия кенгуру специалист занималась два года.
— Вся загвоздка в ветеринарных требованиях. Сейчас я должна получить рогатого ворона (самец, погибший в апреле, был старейшим обитателем) c Голландии. Но её территория неблагополучная по птичьему гриппу. Я два года переписывалась по рогатому ворону, наконец получила рекомендацию. И не могу завезти только потому, что мне не дадут ветеринарное разрешение на ввоз. Теперь я снова должна начать эту работу, — пояснила глава международного отдела.
Ещё одна непростая задача — сама транспортировка. Основным перевозчиком является Lufthansa. Они перевозят животных с заботой, выполняя все требования и рекомендации. Но только стоят такие услуги недешёво. В некоторых случаях, по закону, живой груз должен сопровождать человек. Хотя во время полёта спускаться в отсек нельзя, но во время транзитной остановки специалист может проверить животное. Иногда это требование выполняет сама Айман.
Одно из поступлений, которым гордятся в зоопарке, 20 особей рыжего и серого кенгуру. Они прибыли в Алматы из Израиля.
— У нас эти животные жили, но они не были сформированы. У рыжего кенгуру не было самок, а у серого — самцов. Мы их подготовили, пары создали. Остаток животных забрал Шымкентский зоопарк, Карагандинский зоопарк забирает ещё. Если всё время содержать одну группу, то получатся близкородственные. В дальнейшем это может привести к уродствам. Поэтому приходится менять самцов, — рассказал директор Алматинского зоопарка Серик Акылбыков.
Одна из самок прибыла в Алматы уже с малышами в сумке. Детишки, да и их родители, довольно дружелюбные. Они сами подходят к людям для знакомства.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!