На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа комитета дошкольного и среднего образования Минпросвета об определении сроков начала и завершения учебного года. Согласно документу, учебные занятия в школах завершатся 25 мая 2024 года. Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1–11 (12) классах составит:
  • первая четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 дней (с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно);
  • вторая четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 дней (с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно);
  • третья четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 дней (с 21 по 31 марта 2024 года включительно);
  • в первых классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 5 по 11 февраля 2024 года включительно);
  • четвёртая четверть – 8 учебных недель.
Публичное обсуждение проекта продлится до 11 сентября. 25 августа на августовском совещании в Астане заместитель премьер-министра — министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сказала, что 36-недельный учебный год — мировая практика. Однако для таких нововведений всегда требуется тщательная подготовка. Поэтому она «полагает правильным вернуться в текущем году к 34-недельной продолжительности с его завершением 25 мая». При этом предложила вернуться к вопросу продления учебного года после 2025 года. Учебный год 2022-2023 завершился 31 мая. Проект приказа об тогда вызвал бурные обсуждения среди родителей. Несмотря на общественный резонанс, документ приняли. Некоторые школы, завершив учебную программу как годами ранее, после 25 мая проводили тематические и развлекательные уроки. Тогда в Минпросвете угрожали учителям дисциплинарной ответственностью.