По данным МВД Казахстана, с начала года зарегистрировали 146 фактов применения насилия в отношении представителя власти. 109 человек за это осудили, 19 приговорили к лишению свободы. Один из случаев произошёл в ЗКО. Супруга 36-летнего мужчины вызвала полицейских. Супруг, будучи нетрезвым, устроил скандал.
— Прибывшие на место стражи порядка обнаружили его во дворе дома. На законные требования сотрудников агрессор не реагировал и даже пытался ранить одного из них ножом, — рассказали правоохранители.
В ведомстве напомнили, что за оскорбление полицейского или препятствование его работе  предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Нарушителю грозит от крупного штрафа до семи лет заключения.