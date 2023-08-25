Ответственность за подготовку к отопительному сезону ложится на плечи владельцев квартир многоквартирных жилых домов. Для того, чтобы зимний период прошёл без эксцессов, уральцам необходимо ежемесячно платить взносы в КСК, ОСИ и ПТ, чтобы те провели вовремя опрессовку и устранили все проблемы.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Мираса Мулкая, в регионе насчитывается 2 041 многоквартирный жилой дом. Из них 1 677 уже готовы к отопительному сезону.

— За подготовку многоквартирных жилых домов к отопительному сезону жильцы несут ответственность сами. Понятно, что они не самостоятельно проводят опрессовку, а обслуживающие компании (ОСИ, ПТ, КСК), с которыми они заключили договор. Но этим компаниям нужно вовремя оплачивать ежемесячный платёж, чтобы они провели свою работу, — говорит Мирас Мулкай.

Спикер отметил, что в районах нет проблем с подготовкой к отопительному сезону, а в Уральске и Аксае ещё есть неподготовленные многоэтажные дома. С его слов, в Уральске только 750 домов получили паспорта к отопительному сезону из 1 241.

— Мы большое внимание уделяем тем домам, которые из года в год доставляют проблемы, а это примерно 15 общежитий квартирного типа. Согласно закону «О жилищных отношениях», мы несём ответственность за теплосети до первого колодца, задвижки, теплоузла. Со стороны акимата постоянно проводятся собрания с собственниками в проблемных домах. Также будем, конечно, оказывать содействие по тем домам, которые находятся в плачевном состоянии. Но жильцы должны делать работы на свои средства. Так как эти виды работ несут определённые расходы. Жильцы должны брать паспорта готовности в ЖТЭ сами. Приходишь, люди думают, что все работы должен выполнять акимат. Но люди должны понимать, что это не так, — пояснил Мирас Мулкай.

К слову, тепло подают в дома при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение трёх дней подряд.

В прошлом году жилые дома начали подключать к теплу 17 октября.