По данным «Казгидромета», 26 августа на западе и юге ЗКО ожидается гроза. На севере и в центре региона сохраняется высокая пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет гроза. Днём будет +28..+31 градусов, ночью +19..+21 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — гроза. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градусов, ночью похолодает до +22..+24 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.