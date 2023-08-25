В отделе предпринимательства Уральска сообщили, с 25 августа началась школьная ярмарка. Она будет работать по первое сентября. Ярмарка проходит на улице Дины Нурпеисовой, между улицами Курмангазы и Мухита. К участию власти приглашают магазины и оптовиков, которые занимаются продажей учебных принадлежностей и школьной формы. Они могут обратиться в отдел предпринимательства.